عاجل.. 22% عائد أعلى شهادة إدخار في البنوك المصرية.. تعرف على أنواع 10 شهادات

أعلنت العديد من البنوك الحكومية عن طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع، وتتمثل تلك البنوك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك ناصر الاجتماعي، وبنك البركة، وبنك تنمية الصادرات، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربي، والبنك الزراعي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل 10 شهادات ادخار فى البنوك الحكومية والتي جاءت كما يلي:

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري عدداً من شهادات الادخار، منها «الشهادة البلاتينية»، التي يبلغ العائد الخاص بها 19% بشكل شهري وثابت، ولمدة تصل إلى 3 سنوات، كما يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها كما يوفر البنك «الشهادة البلاتينية»، ذات العائد المتدرج، ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد للسنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادة ادخارية تسمي «القمة»، يصل العائد الخاص بها إلى 3 سنوات بشكل ثابت، وبفائدة تصل إلى 19% شهرياً، وتقرر أن يبدأ الحد الأدني لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وهناك شهادة ادخارية أخرى تسمى «ابن مصر 2»، بعائد متناقص يصل إلى 3 سنوات، حيث تتراوح نسبة الفائدة الخاصة بها ما بين 22% و16%، وذلك سنوياً، في ظل أن يتم الحصول على العائد الخاص بها بشكل شهري، ويبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.

بنك ناصر الاجتماعي

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة ادخارية تسمي " حياة كريمة " تصل المدة الخاصة بها الي 3 أعوام.

بنك البركة

كما يوفر بنك البركة شهادة ادخارية للمواطنين تسمي " الماسية بلس " ويصل العائد الخاص بها الي 19% شهريا ولمدة 3 سنوات وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها.

بنك تنمية الصادرات

فيما يقدم بنك تنمية الصادرات شهادة ادخارية ثلاثية ذات عائد ثابت حيث يصل العائد الخاص بها كل شهر الي 18.00% والربع سنوي 18.50% كما يصل العائد النصف سنوي الي 19‎%‎ فيما يبلغ الحد الأدني 10 آلاف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

طرح البنك التجاري الدولي CIB شهادة ادخارية تسمى (Plus) بعائد ثابت وبفائدة تصل الي 19% بشكل سنوي كما يبلغ الحد الأدنى للشراء 200 ألف جنيه كما قدم البنك شهادة أخري وهي (Premium) يصل العائد الخاص بها الي 20% ويتم صرف العائد شهريا وتبدأ من مليون جنيه كحد أدني.

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة للعملاء شهادة ادخارية متناقصة تصل مدتها الي 3 سنوات ويبلغ عائدها 22% و18% و16% ويتم صرف العائد بشكل شهري.

بنك الاستثمار العربي

قام بنك الاستثمار العربي بطرح شهادة تصل الي 3 أعوام ذات عائد ثابت وبفائدة تصل الي 18% سنويا وعائد 17.5% ربع سنوي و17.25 سنويا.

البنك الزراعي المصري

أعلن البنك الزراعي المصري عن شهادة ادخارية تصل مدتها الي 3 سنوات فيما يبلغ عائدها 19% بشكل شهري و19.5% سنويا وتبدأ من أول 1000 جنيه.