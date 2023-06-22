مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يتجه الكثير من المواطنين للاستفسار عن الحد الأقصى للسحب من ATM خلال عيد الأضحى خاصة أنه في ذلك الوقت يتجه الكثير لسحب الأموال لشراء مستلزمات الأعياد والعيديات والزيارات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الحد الأقصى للسحب من ATM خلال عيد الأضحى وفق بيانات البنك المركزي الأخيرة عن حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM.

الحد الأقصى للسحب من ATM في عيد الأضحى

ووفق بيانات البنك المركزي الأخيرة التي صدرت في وقت سابق حول الحد الأقصى للسحب من ATM فقد وضع البنك حدًا أقصى للسحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي لا يجوز للعميل تجاوزه خلال 24 ساعة، حيث يقدر قيمة السحب بـ20 ألف جنيه يوميا.

الدفع من خلال الكروت دون حد أقصى

وللتسهيل على العملاء أتاح المركزي المصري للمواطنين إمكانية تسديد قيمة احتياجاتهم من المنتجات عن طريق البطاقات البنكية للدفع الإلكتروني، وذلك دون فرض حد أقصى لقيمة الدفع، وذلك لتحفيز العملاء على استخدام الدفع الإلكتروني في سداد الفواتير عبر المحفظة الذكية، والاستغناء عن الدفع النقدي.

أكد المركزي المصري أن الحد الأقصى لسحب العميل من ماكينات الصراف الآلي الـATM فقط 20 ألف جنيه وأي طلبات للسحب أكثر منها سيتم رفضها، وفي حالة سحب العميل مبالغ مالية من حسابه عبر الموظف المختص، فإن الحد الأقصى يصل لـ150 ألف جنيه في اليوم الواحد.