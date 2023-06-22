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رئيس فرنسا: لا نزال نعاني من تداعيات «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية

«ماكرون»: نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال للدول النامية

كتب:

 يارا أشرف وأحمد حامد دياب
09:25 م | الخميس 22 يونيو 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن العالم يرغب اليوم فى إرساء ميثاق جديد يقاوم الفقر تستفيد منه كل الشعوب التى تتأثر بالتغيرات المناخية. وقال، خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية: «فيما يتعلق بحماية البيئة، لدينا عدة تحديات تتصاعد، وإجراءات أخرى فى هذا الصدد، مثل قمة المناخ الـ28 بالإمارات وقمة مجموعة الـ20، ونعمل اليوم من أجل الوصول إلى أهداف صالحة لنا، وعلى الرغم من كل ما حققناه من أجل الحفاظ على التنوع الإحيائى فإننا نعرف أن هناك مخاطر وكوارث طبيعية».

وأضاف: «العالم يعانى من صدمات، وجائحة كورونا عززت من هذه الصعوبات وكان هناك تعافٍ عالمى، فضلاً عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأزمات التى زعزعت الاستقرار وأدت إلى العالم المتصدع الذى نعيش فيه اليوم»، مضيفاً: «اقترحنا العمل على ميثاق مالى دولى جديد، إذ يمكننا المضى قدماً فى الكثير من المشروعات من خلال طاولة الحوار».

وقال: «علينا التصدى للتحديات معاً، ويجب على كل دولة أن تقرر بمفردها ما الطريق الذى تريد أن تسلكه، إذ إنه ما من حل واحد مناسب للجميع، وعلينا احترام السبل الخاصة التى بإمكان كل دولة اتباعها بحسب نموذجها الاقتصادى، ويجب على الميثاق الدولى الجديد احترام سيادة كل دولة من الدول الممثلة، وهذا ما وضعناه فى صُلب اتفاقيات التحول الطاقى». وتابع: «علينا الاستثمار بشكل أكبر، ونحتاج إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص وتعبئة المزيد من الأموال والصناديق من أجل تحقيق الصالح للدول النامية».

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