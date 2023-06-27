«تموين دمياط»: إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر في حملات على الأسواق والمخابز

قال علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بمحافظة دمياط، إن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تابعت مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حركة السلع بالأسواق في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

حملات مكثفة على الأسواق

وأضاف «الغزاوي»، أنه تم شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال، أسفرت عن تحرير 66 محضرا لبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمي وبيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية، إلى جانب إعدام 40 كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أكد وكيل تموين دمياط أنه تم تحرير 3 محاضر لمحطات وقود لضبط مخالفات تلاعب في عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح قيمته بين 1.20 إلى 1.65 جنيه لكل 20 لترا، فضلا تحرير محاضر لمستودع غاز لوجود عجز 230 جراما بالإسطوانة.

كما تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وقامت المديرية أيضًا خلال تلك الفترة سحب 27 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأضاف أن المحافظة تفقدت أيضا سوق الخضار ومحال بيع اللحوم، ووجهت بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة فيها، وذلك خلال جولتها التفقدية اليوم التي أجرتها خلال وقفة عيد الأضحى المبارك تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة.

الالتزام بالذبح في المجازر

وتواصلت محافظ دمياط مع البائعين، وأكدت على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.