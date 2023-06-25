4 نصائح من مديرية الطب البيطري بدمياط عن اختيار الأضاحي

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ندوة توعوية للسيدات للتوعية بكيفية اختيار الأضاحي بطريقة صحيحة صباح اليوم بالمدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بدمياط.

عادات خاطئة يجب تجنبها عند اختيار الأضاحي

وقالت الدكتورة شيرين عيد مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بدمياط لـ«الوطن»، إن هناك عادات وتقاليد خاطئة عند اختيار الأضاحي لابد أن تتغير أبرزها عدم الكشف على الأضحية قبل الشراء للتأكد من توافر القواعد الصحية، مع وضع الماشية تحت المراقبة 12 ساعة قبل الذبح ومن المؤشرات التي يتم على أساسها الاختيار.

عوامل اختيار الأضاحي

- أولا السن وذلك عن طريق اختيار المواشي في ريعان الشباب ويتم معرفة ذلك عن طريق الأسنان.

- الكشف على الأضحية للتأكد من سلامتها عن طريق الأنف أو العين وعدم وجود أي إفرازات أو تكون العين بها احمرار تدل على مرضها

- عدم ذبح الأضحية خارج المجازر حتى يتم الذبح بطريقة صحيحة والكشف عليها قبل الذبح وتصفيتها حتى يخرج كل الدماء منها بشكل كامل.

- عدم غسل اللحوم قبل الطبخ حتى تستفيد من كل البروتينات الموجودة بها وهناك أضرار لطبخ اللحم مباشرة بعد الذبح فلابد من تركها ولو لفترة بسيطة بعدها.