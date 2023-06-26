محافظ دمياط تتفقد الأسواق قبل عيد الأضحى: ابتعدوا عن المغالاة في الأسعار

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدينة عزبة البرج لمتابعة استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة حركة السلع بالسوق وتوافرها بأسعارها المقررة، حيث تفقدت محال بيع اللحوم والأسماك والمخابز وحرصت على التواصل مع البائعين، لعدم المغالاة في الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح أمام المواطنين.

تدنى مستوى النظافة بالسوق والمناطق المحيطة

وأعربت الدكتورة منال عوض عن استيائها من تدنى مستوى النظافة بالسوق والمناطق المحيطة وجسر النيل، حيث شددت على تكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات فورًا، وتوزيع صناديق قمامة بنطاق الشوارع، كما أكدت التواجد الميداني لمتابعة الأسواق وكافة الأعمال بالمدينة.

وحرصت على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، حيث وجهت تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية ببحث جميع المطالب المقدمة.

آخر مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير منطقة اللسان

واطلعت محافظ دمياط على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير منطقة اللسان بأجزاء المشروع الذي يتضمن إحلال ورفع كفاءة الممشى وتطوير ساحة المطاعم وإنشاء ساحات للأنشطة المختلفة وساحة لانتظار السيارات، هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات المرافق بالمنطقة وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار.

أكدت محافظ دمياط جاهزية ساحة المطاعم التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك، ووضع جدول زمني للخطة المقبلة والإسراع بخطوات التنفيذ.