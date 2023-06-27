مستشفيات سوهاج الجامعية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت جامعة سوهاج، عن رفع درجة الطوارئ داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اتخذت إدارة المستشفيات عدة إجراءات لضمان استمرارية الخدمة الصحية للمواطنين المترددين عليها واستقبال حالات الطوارئ والحوادث أثناء إجازة العيد.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية

وأوضح مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى، فقد تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

تشكيل لجنة لإدارة الطوارئ

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه تم التأكيد على توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.

توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف

وأكد الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه تم وضع الخطط الكاملة خلال إجازات عيد الأضحى، وتم اعتماد الجداول بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف بالتناوب خلال العيد، موضحاً أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.