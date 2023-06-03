السعودية تحدد آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة 1444 قبل موسم الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة 1444، غدا الأحد، وذلك قبل موسم الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444، الموافق 18 يونيو الجاري.

آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة 1444

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج، محذرة من مخالفة الضوابط التي وضعتها المملكة، مشددة على أن تأشيرة الزيارة لا تبيح أداء الحج، وهناك عقوبات للمخالفين.

ولفتت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنه يمكن للراغبين في أداء الحج من الدول الإسلامية، الحصول على تأشيرة الحج عن طريق مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل الحجاج، في الدول التابعين لها، متابعة: «أما المقيمين داخل المملكة فيمكنهم الدخول على موقع وزارة الحج السعودية للحصول على تصريح أداء مناسك الحج، وفي حالة الحجاج القادمين من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، فيمكنهم الحجز لأداء مناسك الحج عبر منصة (نسك)».

وشددت الوزارة على أنه غير مسموح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور وغيرها، أداء مناسك الحج.

السعودية تبدأ استقبال الوافدين لأداء المناسك

وبدأت المملكة العربية السعودية، استقبال الوافدين لأداء مناسك الحج، بدءا من الأول من ذي القعدة، الموافق 21 مايو المنصرم، على أن يكون الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لرحلات الحجاج القادمة للمملكة العربية السعودية.