إطلاق مبادرة «التوزيع الذكي» للحد من هدر مياه الشرب في المشاعر المقدسة

أطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام، وجمعية عون التقنية، مبادرة «التوزيع الذكي» بإشراف فني من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، لتحسين تجربة الحاج في المشاعر المقدسة من خلال استلام مياه الشرب بشكل آلي، عبر أجهزة موزعة بمواقع متفرقة في مشعر مزدلفة، وتعمل آلة التوزيع بطريقة مبسطة تمكّن الحجاج كافة من التعامل معها، حيث يتم اختيار المنتج من قبل المستفيد عن طريق شاشة اللمس، ومن ثم استلام العبوة.

وأكد المشرف العام على المبادرة بجمعية عون التقنية الدكتور حسام زهير فقيها، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة في تمكين القطاع غير الربحي في موسم الحج، وانطلاقاً من تخصص الجمعية، جاءت فكرة مبادرة التوزيع الخيري باستخدام التقنية للحد من الهدر في المشاعر المقدسة التي شهدت الكثير من المراحل من ضمنها وضع الخطط مع جامعة أم القرى ومشروع سقاية، وتصميم الأنظمة التي تعمل عليها الآلات الذكية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية وغير الربحية لتمكن المستفيدين من استلام المنتج بكل يسر وسهولة، مضيفاً أن الآلات تعمل عن طريق ارتباطها بالإنترنت لمتابعة حالات التعبئة للمنتجات، والكميات المستهلكة.

يذكر أن جمعية عون التقنية المتخصصة في النمذجة والتصنيع بالتعاون مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في الذراع الاستثماري «كدانة» وجامعة أم القرى، إضافة لمشروع «سقاية» على توثيق هذه التجربة للحد من الهدر وتقنين استخدام العبوات البلاستيكية في المشاعر.