جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ.. تنطلق 15 يوليو

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أن امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ، ستبدأ 15 يوليو المقبل، وتنتهي 23 يوليو.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ، سيكون كالتالي:

- السبت 15 يوليو: مادة اللغة العربية، من الساعة 9 صباحا حتى 12 مساء.

- الأحد 16 يوليو: مادة رياضيات، من الساعة 9 حتى 12 مساء.

- الإثنين 17 يوليو: مادة الكيمياء، من الساعة 9 حتى 12 مساء.

- الثلاثاء 18 يوليو: مادة الأحياء، من الساعة 9 حتى 10:30 صباحا، ومادة التاريخ من الساعة 11 حتى 12:30 مساء.

- الأربعاء 19 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الثانية، من الساعة 9 وحتى 10:30 صباحا، ومادة الفلسفة والمنطق، من الساعة 11 وحتى 12:30 مساء.

- السبت 22 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة 9 وحتى 11:30 صباحا.

- الأحد 23 يوليو: مادة الفيزياء، من الساعة 9 وحتى 10:30 صباحا.

وأوضح المصدر أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ، تم تجهيزه وسيتم إرساله عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، حتى تتمكن الإدارات التعليمية من التجهيز لانعقاد الدور الثاني من امتحانات الصف الأول الثانوي.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي

يذكر أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2023 في كفر الشيخ، يشمل 13 إدارة تعليمية على نطاق محافظة كفر الشيخ، والتي سيخوض الطلاب ماراثون الامتحانات بها بداية من 15 يوليو القادم.