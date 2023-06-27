تردد قناة السعودية الناقلة لمناسك الحج 2023 على النايل سات

تأتي وقفة عرفات كل عام، لتكون من أعظم أيام العام، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء مناسك الحج للحصول على فضله العظيم، إذ يقوم القادرون صحيا وماديا بالذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء تلك المناسك، ويحرص غير القادرين على مشاهدة تلك المناسك عبر التلفزيون لمعايشة الأجواء.

وتحرص قناة الحج السعودية على بث المناسك مباشرة، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة السعودية الناقلة لمناسك الحج، إضافة إلى القنوات الدينية الأخرى التي تبث مناسك الحج.

تردد قناة السعودية الناقلة لمناسك الحج

وجاء تردد قناة السعودية الناقلة لمناسك الحج على نايل سات، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12015

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القنوات الدينية الناقلة لمناسك الحج 2023

ويحرص عدد من القنوات الدينية على نقل مناسك الحج كل عام، وتتمثل في:

تردد قناة مصر قرآن كريم

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11179

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

تردد قناة النور القرآن الكريم

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11411

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

تردد قناة المجد

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12054

- الاستقطاب: أققي.

- معدل الترميز: 27500.