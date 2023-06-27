عماد زيادة ينشر صورة له من جبل عرفات أثناء أداء فريضة الحج

نشر الفنان عماد زيادة، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من جبل عرفات، إ1 سافر منذ عدة أيام إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

عماد زيادة يؤدى فريضة الحج

وكتب عمادة زيادة تعليقا على الصورة، إذ قال: «لبيك اللهم لبيك لبيك.. اللهم تقبلنا منا الدعاء من أطهر بقاع الأرض.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبه عيد الأضحى المبارك».

وعلق عدد كبير من متابعيه وأصدقائه علي تلك الصورة، زوجهوا له التهنئة بأداء فريضة الحج، طالبين منه الدعاء.

عماد زيادة يعود للقاهرة

ويعود الفنان عماد زيادة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمواصلة أعماله الفنية، إذ يحضر حالياً إلي بعض الأعمال الفنية، وسوف يعلن عن تفاصليهم خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم مسلسلات درامية سوف تشارك في السباق الدرامي الرمضاني المقبل .

يذكر أنَّ الفنان عماد زيادة قد شارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا وأمير كرار، والذي كان يجسد خلال أحداثه شخصية «بكري زلط» كبير الغجر، والذي كان طرفا في الصراع بين عساف وغفرانكما شارك في بطولة مسلسل ولد الغلابة بشخصية رشوان، التي أشاد بها الكثير وكذلك مسلسل لؤلؤ مع الفنانة مي عمر.