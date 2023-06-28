«الإفتاء» توضح آداب الطعام والشراب بالتزامن مع عيد الأضحى

تزامنًا مع احتفال المسلمين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، تكثر التجمعات وتناول الطعام مع الأسرة وإعداد الولائم للأصدقاء، إلاّ أنّ البعض قد يغفل عن آداب الطعام، وهو ما أشارت إليه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

آداب الطعام عند تناوله مع الغير

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ هناك تعليمات وآداب خاصة بالطعام، أوصانا بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن تلك الآداب، أنّه ينبغي ألا ينظر صاحب الطعام إلى الضيف في أثناء الأكل؛ لأن ذلك قد يشعره بالخجل، قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: «من الأدب أنّ لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين؛ لأنه مما يحشمهم، ولا يتكلم على الطعام بما يستقذر من الكلام، ولا بما يضحكهم خوفًا عليهم من الشرق، ولا بما يحزنهم لئلا ينغص على الآكلين أكلهم».

سلوكيات نهى عنها الإسلام

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنّه من السلوكيات المتعلقة بآداب الطعام ونهت عنها الشريعة، وأرشد الفقهاء إلى التنزه عنها، إحداث صوت في أثناء المضغ والشرب، ووردت النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة بالنهي عن التشبه بالحيوانات في طبائعها المذمومة كالشره والجشع والنهم عند الأكل والشرب؛ منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِن اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمَصَّ مَصًّا، وَلَا يَعُبَّ عَبًّا، فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ».

والعَبُّ: شُرْبُ الماء من غير مَصٍّ، وعَبَّتِ الدَّلْوُ: إذا صوَّتَتْ عند غَرْف الماء. والكُبَادُ: وجعُ الكبد. والمقصود من هذا التوجيه النبوي: الإرشاد إلى التروي في الشرب شيئًا فشيئًا، لا أن يُجرَعَ جرعًا كما تفعل الدوابُّ مُحدِثةً صوتًا عنده، مع ما في ذلك مِن ضرر على الشارب، وحصول الضيق لِمَن حوله، وقد تقرر في الإسلام أنه «لا ضرر ولا ضرار».