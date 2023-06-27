موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023.. تقام في 531 ساحة و363 مسجدا

تتجه أعين المواطنين في الوقت الراهن إلى معرفة موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023، والتي تقام متأخرة عن المحافظات الأخرى بقرابة 14 دقيقة، وذلك في 531 ساحة صلاة كبرى، وفقا لما حددته مديرية أوقاف الإسكندرية.

صلاة العيد الكبير في الإسكندرية

وترصد «الوطن»، موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023 والتي تقام في تمام 6:24 صباح غدا الأربعاء 28 يونيو، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تعد الإسكندرية من آخر المحافظات التي يقام فيها صلاة العيد والذي ينطلق في محافظات أخرى خلال الساعة 6:10 صباحا.

تأخير موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

ويشهد موعد صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023 تأخير يقرب من الساعة عن العام الماضي بسبب التوقيت الصيفي، حيث أن العام الماضي بدأت الصلاة في الساعة 5:28 فجرا بينما هذا العام ستكون في الساعة 6:24 فجرا.

استعدادات صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023

وأنهت مديرية أوقاف الإسكندرية الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى من خلال لقاء الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

وتقام صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية 2023 بذات استعدادات صلاة عيد الفطر المبارك الماضي، حيث تم تخصيص 531 ساحة صلاة و363 مسجدًا لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.