7 استعدادات من شواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين في عيد الأضحى 2023

أعلن الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال فترة إجازات عيد الأضحى وموسم صيف 2023، حيث جرى الاجتماع بعمال الشواطئ المعينين للعمل علي الشواطئ المجانية والعامة «عمال شماسي ومحصلين وعمال نظافة ومنقذين ومسعفين» والتنبيه على التعليمات.

وأضاف «عبد الرازق» في بيان اليوم، أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهي التي تستحق كل الدعم وعلينا أن نوفر لهم كل سبل الراحة علي الشواطئ، مضيفا «أننا يجب التنافس مع الشواطئ المؤجرة في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين».

منع استغلال رواد شواطئ الإسكندرية

كما حذر رئيس الإدارة عمال شواطئ الإسكندرية من أي محاولة لاستغلال الرواد وفرض الإتاوات عليهم وأنه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة أخرى، وحث رئيس الإدارة العمال على أن تكون شواطئنا واجهه حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها وشدد علي ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه وحسن استقبال الرواد.

استعدادات شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى

وأوضح «عبد الرازق» أن هناك خطة لانتشار كل مفتشي الإدارة علي كل شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي لتحقيق أقصى درجات الانضباط وحل أي مشكلة فور حدوثها طبقا لتوجيهات المحافظ، لافتًا إلى أنه جرى وضع 7 نقاط هامة من خلال فترة عيد الأضحى واستكمالا للصيف :

- جاهزية الشواطئ والكافتيريات لاستقبال الرواد.

- وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بالشواطئ.

- التأكد من توافر أدوات وحدة الإسعاف بكل شاطئ.

- التأكد من جاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وجاهزية الشواطئ بأدوات الإنقاذ (الجيت سكي - أبراج المراقبة -سترات النجاة - أطواق النجاة)

- تفعيل منظومة الشكاوى عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالمحال العامة والشواطئ والكافتيريات والممرات.

- تفعيل منظومة.

- الإعلان عن نسب أشغال الشواطئ كل ساعتين على موقع الإدارة.

www .catr.gov.eg

وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التي لا تزال تسمح نسب أشغالها باستقبالهم.

- رفع كفاءة وصيانة معدات البحر من شماسي وكراسي وترابيزات وإمداد الشواطئ بمعدات إضافية استعدادا لارتفاع نسبة الأشغال خلال أيام العيد.