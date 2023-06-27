مواعيد حديقة الحيوان بالإسكندرية في عيد الأضحى 2023.. وأسعار التذاكر

حديقة الحيوان بالإسكندرية من أهم أماكن الفسح في عيد الأضحى المبارك، ويأتي لها الزوار من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، لمشاهدة عدد كبير من الحيوانات أهمها الأسود والقرود والنسناس ومجموعة من الطيور المختلفة، إلى جانب متحف العلوم الطبيعية وبيت الأسود وبيت الزواحف وجبلاية القرود ومجموعة كبيرة من الحيوانات الأليفة والمفترسة.

مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023

وقالت الدكتورة نبيلة وليم، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن حديقة الحيوان جاهزة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتمت كل التجهيزات تحسباً لأي طوارئ، ومواعيد فتح الحديقة وأسعار الدخول هي نفسها الأسعار في الأيام العادية، ونظراً للازدحام المتوقع سيتواجد مسعفون ورجال شرطة وأطباء بشريين وبيطريين.

وتضم حديقة الحيوان بالإسكندرية متحف العلوم الطبيعية وبة مجموعة كبيرة من الحيوانات المحنطة والطيور النادرة، وقد تم تجهيز المتحف وإعداد ما به من حيوانات وطيور من خلال أطباء الحديقة، إلى جانب بيت السباع وبيت الزواحف، كما تم افتتاح ملاهي للأطفال بالحديقة لزيادة متعتهم.

مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023 وأسعار التذاكر

وأوضحت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن مواعيد حديقة الحيوان خلال عيد الأضحى المبارك ستكون من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وأسعار التذاكر للمصريين 5 جنيهات والأجانب 20 جنيها، مناشدة الزوار بعدم الاعتداء على الحيوانات أو إطعامها إلا من خلال الحارس الخاص بكل حيوان، حتى لا يتم إعطاء الحيوان أطعمة غير مناسبة له، بالإضافة للحرص والالتزام بتعليمات الحديقة وعدم تخطي الأسوار والحواجز حرصا على سلامتهم وسلامة أطفالهم، وخاصة في بيت السباع وأقفاص الأسود.