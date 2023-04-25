استقبلت 12 ألف خلال العيد.. أبرز 10 معلومات عن حديقة الحيوان بالزقازيق

استقبلت حديقة الحيوانات بمدينة الزقازيق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على مدى 4 أيام، 12 ألف زائر من مختلف الأعمار، لقضاء وقت ترفيهي والاستمتاع بالأجواء الطبيعية ومشاهدة الحيوانات، وممارسة الأطفال للألعاب، خاصة في ظل انخفاض رسوم الدخول.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن حديقة الحيوانات بمدينة الزقازيق:-

1- حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق تتبع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

2- أنشئت في عام 1999 ميلادية في مدينة الزقازيق.

3- تبلغ مساحة الحديقة 5 أفدنة.

5- تضم الحديقة 25 نوعا من الحيوانات منها 4 أنواع من القرود.

6- تستقبل الحديقة الزائرين بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا.

7- تعتبر حديقة الحيوان بالزقازيق أشهر متنزه للأهالي، وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات فقط مقابل مشاهدة الحيوانات واستخدام الألعاب والمكوث أي وقت يريده الزائرون حتى موعد الغلق.

8- تضم حديقة ألعاب للأطفال وكافتيريا وصالة ألعاب سيارات تصادمية بسعر مخفض.

9- تضم بحيرتين صغيرتين أحدهما لفرس النهر والأخرى للبجع.

10- تضم بحيرة للتماسيح وبيت سيد قشطة وأقفاص للقرود وأقفاص النعام والبجع والبط، والطاووس.

وقال أيمن لطفي، مدير الحديقة، لـ«الوطن»، إن إجمالي عدد الزائرين للحديقة على مدى 4 أيام بلغ 12 ألف زائر وزائرة على مدى 4 أيام، مضيفا أنه جارٍ عمل تطويرات في الحديقة منها مشروع «بيتج زو» المقرر افتتاحه خلال موسم الصيف الحالي.