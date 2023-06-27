وفاة الفنان اللبناني عبد الله حمصي.. والوسط الفني ينعاه: شكرا على ما قدمته

غيب الموت منذ قليل، الفنان اللبناني عبد الله حمصي، عن عمر ناهز 86 عاما.

نجوم لبنان ينعون عبد الله حمصي

ونعى عدد كبير من الفنانين اللبنانين، الراحل عبد الله حمصي، وكتبت سيرين عبد النور، عبر «تويتر»: «رحت وتركت لنا من خلال مسلسلاتك ذكريات فيها كتير من الضحك والفرح الله يرحمك».

وكتبت كارمن لبس: «يؤسفني إنه كتار مش رح يعرفو هيدا مين، لأن الكبير ببلدنا بينتسى.. بس كمان كتار زعلو من قلبن لأن أسعد كان جزءا من طفولتهم وشبابهم وضحكاتهم، الله يرحم الكوميدي الممثل عبد الله حمصي، ويصبر أهله ومحبينه».

وكتب وسام صباغ: «فنان أصيل زرع الفرح في وجداننا على مر السنين، كم كان يبهرني حضوره وموهبته وأنا أتابعه بدهشة منذ الصغر، الرحمة لروحك وشكراً على ما قدمته لهذا العالم».