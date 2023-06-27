محمد رمضان يطرح أغنية «نيسيسار» عبر قناته على «يوتيوب» (فيديو)

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «نيسيسار». ونشر رمضان الأغنية معلقًا: «نيسيسار» الآن على «يوتيوب».

محمد رمضان يروج لأغنية «نيسيسار»

وروج محمد رمضان، منذ الأيام لأغنيتة الجديدة عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «أنا ليكي ولا عمري هكون غير ليكي، أغنية نيسيسار.. وقفة عيد الأضحى على جميع المنصات ثقة في الله نجاح».

فيلم ع الزيرو

انتهى محمد رمضان من تصوير فيلم «ع الزيرو» من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، شريف سلامة، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران.