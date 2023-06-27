عام الدعوة الإلكترونية.. احتفاء خاص بـ2023 وتدشين 35 صفحة وموقعا وقناة على التواصل الاجتماعي

كثفت وزارة الأوقاف من الأنشطة الدعوية بالمساجد واستحدثت أنشطة جديدة لأول مرة ما أدى إلى إقبال غير مسبوق على المساجد، كما أطلقت وزارة الأوقاف عام 2023م عاماً للدعوة الإلكترونية لتنطلق الوزارة فى فضاء السوشيال ميديا من خلال إطلاق العديد من الصفحات الإلكترونية الجديدة على صفحات التواصل الاجتماعى، وتم عقد البرنامج التثقيفى للأطفال والبرنامج الصيفى للأطفال بأكثر من 22 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، كما تم عقد 2433 درساً للنشء بالمديريات الإقليمية.

ونجحت الوزارة فى عقد 2234 درساً للسيدات بالمديريات الإقليمية، وعقد 1380 ملتقى فكرياً لأساتذة الجامعات والأئمة والواعظات خلال شهر رمضان، كما عقد 1000 لقاء دعوى أسبوعياً ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف، كما تم عقد 516 أسبوعاً ثقافياً بالمديريات الإقليمية، وتسيير 266 قافلة مشتركة للمناطق النائية والحدودية والمشتركة وقوافل الواعظات، كما تم عقد 125 مجلساً للإقراء، و113مجلساً للإفتاء، و108 سهرات رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة بقصور الثقافة، و89 درساً منهجياً للواعظات.

كما نجحت فى إطلاق 65 مجلساً لتفسير القرآن الكريم، و39 مجلساً حديثياً فى الأربعين النووية حفظاً وفهماً، و46 ندوة بالتعاون مع صحيفة عقيدتى، و31 ندوة للرأى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، و27 ملتقى الأجيال بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و20 ندوة للصحة النفسية.

كما عقدت 5 ندوات تثقيفية على هامش معرض فيصل للكتاب، كما تم اعتماد 2645 خطيباً بنظام المكافأة على بند التحسين، و289 خطيباً لإقامة الشعائر، واعتماد 91 واعظة، وافتتاح 13 مركزاً لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية، كما أقامت صلاة التهجد فى العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجداً، وسنة الاعتكاف فى العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.

وفى مجال الدعوة الإلكترونية اقتحمت وزارة الأوقاف عالم الفضاء الإلكترونى بقوة من خلال 35 صفحة وموقعاً وقناة على مواقع التواصل الاجتماعى والفضاء الإلكترونى، فضلاً عن مواقع وصفحات المديريات والإدارات التى نشطت نشاطاً كبيراً، حيث تم إطلاق عام 2023م عاماً للدعوة الإلكترونية، وتم الإعداد لأول مؤتمر حول الفضاء الإلكترونى فى مجال الدعوة بعنوان: «الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، والمقرر عقده فى الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م، ويتناول: «الفضاء الإلكترونى ضرورة العصر، الوسائل غير التقليدية وأثرها فى تناول الخطاب الدينى، الفتوى الإلكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكترونى، وتصحيح المسار، والاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية فى المجال الدعوى، وتصحيح المسار».

كما تم إطلاق 40 حلقة تحفيظ جديدة ببرنامج التحفيظ عن بعد داخل مصر وخارجها من الأئمة والواعظات والمحفظات وأعضاء هيئة التدريس بواقع 1079 دارساً، منها 3 حلقات «تحفيظ عن بعد» كمجموعة أولى للراغبين فى حفظ القرآن الكريم من خارج جمهورية مصر العربية، وقد بلغ عدد الملتحقين بها (85) دارساً من مختلف دول العالم، كما تم نشر برنامج: لقاء النوابغ، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية، وبرنامج: من روائع الابتهال، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية، وبرنامج: قرآن يتلى، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية، وعملت على ترجمة ونشر خطبة الجمعة إلى عدد من اللغات الأجنبية، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما نجحت فى تسجيل ونشر الختمة المرتلة للقرآن الكريم كاملاً ورفعها على قنوات وزارة الأوقاف، وعقد 32 دورة لـ(441) متدرباً فى مجال الحاسب الآلى، ليصل إجمالى الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية 1312 إماماً وواعظة وإدارياً، وعقد 49 دورة عن بُعد أون لاين لعدد 2037 إماماً.

وقد حقق موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها تطوراً فى المحتوى الذى تقدمه خلال العام المالى 2022/ 2023م انعكس إيجاباً على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف إلى 32420627 زائراً، بزيادة 1653254 زائراً على العام الماضى، وبلغ عدد المشتركين بقناة منبر التجديد 18200 مشترك، بزيادة 1000 مشترك خلال عام 2022/2023م، وتم نشر 440 فيديو دعوياً عليها خلال العام المالى 2022/2023م.