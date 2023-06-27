ينتظر الكثير من المواطنين إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من قضاء عطلتهم الصيفية، سواء كان ذلك بالسفر إلى إحدى المدن الساحلية أو الخروج للأماكن المناسبة برفقة الأسرة والأصدقاء المقربين، وتعد الحدائق العامة من أكثر الأماكن التي يهتم المواطنون بالذهاب إليها، ما يجعلهم يبحثون عن مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023 وأسعار التذاكر.

وتعد حديقة الحيوان في محافظة الجيزة من أبرز الحدائق التي يحرص المواطنيون على الذهاب إليها في إجازة عيد الأضحى، نظرا لكونها بسعر رمزي، وفي مكان سهل الوصول إليه، فضلا عن تواجد الكثير من أنواع الحيوانات والطيور المختلفة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحي 2023 وأسعار التذاكر، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد حديقة الحيوان في عيد الاضحي 2023 وأسعار التذاكر

تحرص حديقة الحيوان في الجيزة على إتاحة الفرصة للمواطنين بزيارتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الزائرين خلال إجازة العيد، حتى تستوعب الحديقة عدد الزائرين، وجاء موعد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023 كالتالي:

موعد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023

حددت إدارة حديقة الحيوان بالجيزة موعد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023 ليكون العمل بها في جميع أيام عيد الأضحى المبارك، ويبدأ العمل بها في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر العمل بها لاستقبال الزائرين حتى الساعة 4 مساء.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023

- بالنسبة لأسعار تذاكر حديقة الحيوان للمصريين يتم بيعها لهم بسعر 5 جنيهات.

- وبالنسبة لأسعار تذاكر حديقة الحيوان للأجانب، يتم بيعها لهم بسعر 20 جنيها، ويمكن دخول الأفواج السياحية فقط بحجز مسبق.