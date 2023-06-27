كريم عبد العزيز: فيلم «بيت الروبي» لايت كوميدي.. والسوشيال ميديا ليست جزءا أساسيا في حياتي

قرر كريم عبدالعزيز الحصول على قسط بسيط من الراحة بعد عناء تجاربه الأخيرة فى السينما والتليفزيون، وتمثلت فى فيلم «كيرة والجن» والجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، وانطلاقاً من طبيعة الدراما الجادة التى قدمها فى العملين، أراد العودة لتيمة الكوميديا المحملة برسالة فى طيات أحداثها، إذ وجد ضالته فى فيلم «بيت الروبى» المعروض حالياً بدور العرض السينمائى.

وقال كريم عبدالعزيز إن هناك سببين وراء تحمّسه لهذا الفيلم، أولهما تعرض أحداثه لقضية عصرية يواجهها الجيل الحالى، وتتمثل فى «السوشيال ميديا» التى توغلت داخل كل البيوت، حيث تم تناولها بكل إيجابياتها وسلبياتها، بحسب قوله.

وعن السبب الثانى الذى حمّسه لهذه التجربة السينمائية، قال: أعجبت بالبساطة فى مناقشة هذه القضية، ففيلمنا قد يبدو أنه «لايت كوميدى»، ولكنه يحمل هدفاً ورسالة فى طيات أحداثه، وأعتقد أن المؤلفين ريم القماش ومحمد الدباح ومعهما المخرج بيتر ميمى نجحوا فيما سعوا إليه، لأننى أرى أن البساطة فى الفن هى أصعب شىء».

وأوضح كريم عبدالعزيز أنه كان حريصاً على تقديم عمل لايت كوميدى يحمل رسالة وهدفاً، بحيث يكسر حدة الدراما الجادة التى قدمها فى فيلم «كيرة والجن» والجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، بالإضافة إلى تجربة أكثر صعوبة عبر مسلسل «الحشاشين» المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان 2024. أما عن الدويتو الذى جمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز فى أحداث الفيلم، فقال: «كريم أخى الصغير، وقد تربى فى أسرة فنية عظيمة، ويكفى أن والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهو أستاذنا وعمنا كلنا، والحقيقة أن «كريم» قدم أفلاماً من بطولته قبل «بيت الروبى»، وأنا سعيد بخطواته الفنية وأتمنى تكرار تجربة التعاون معه.

وشهد فيلم «بيت الروبى» خوض كريم عبدالعزيز لتجربة الغناء للمرة الأولى من خلال أغنية مشتركة حملت عنوان «سمع هس»، وجمعته بالثنائى كريم محمود عبدالعزيز ومحمود العسيلى، وعنها قال إن المخرج بيتر ميمى كان صاحب هذه الفكرة، والتى لم يتخيل يوماً ما أن يخوض تجربة الغناء، ولكن الأغنية كانت حالة سعد بها بشدة، وفقاً لكلامه.