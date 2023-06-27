بعد 6 أيام في السينمات.. إيرادات «بيت الروبي» تتجاوز الـ17 مليون جنيه

ارتفعت الإيرادات الكلية لـ فيلم «بيت الروبي» في يومه السادس بدور العرض السينمائي، والي نجح خلالهم في تصدر قائمة شباك التذاكر، ووصلت إيرادات الفيلم لـ17.7 مليون جنيه، وذلك بعد ما حقق أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي 2.8 مليون جنيه، وفقا لما للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات 2 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتصل لـ3 ملايين جنيه، ووصلت إلى أعلى معدل مع اليوم الثالث محققًا 4.1 مليون جنيه، وتراجعت في اليوم الرابع لـ3.1 مليون جنيه، وحقق في اليوم الخامس 2.7 مليون جنيه، أما في اليوم السادس حقق 2.8 مليون جنيه.

صفوت الهلباوي: كريم عبدالعزيز هو الحصان الرابح في موسم عيد الأضحى

ومن جانبه، قال صفوت الهلباوي نائب التوزيع في شركة «دولار فيلم» إنَّ فيلم «بيت الروبي» سيكون في صدارة إيرادات أفلام العيد، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»: «كريم عبدالعزيز هو الحصان الرابح في الموسم السينمائي، فهو نجم كبير وأفلامه ينتظرها الجمهور وهي مرتبطة بالمواسم السينمائية الكبيرة وتحقق دائمًا إيرادات مرتفعة».