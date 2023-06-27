الأفلام المصرية تحقق لـ2.9 مليون جنيه.. و«بيت الروبي» يتصدّر الإيرادات

سجلت الأفلام المصرية إيرادات وصلت لـ2.9 مليون جنيه عن إجمالي عرض 7 أفلام في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدّر قائمة الإيرادات اليومية فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي محققا 2.8 مليون جنيه، ليحصل على نصيب الأسد من إجمالي الإيرادات، حيث لم تحقق الـ 6 أفلام المتبقية مجتمعة سوى 122 ألف جنيه، جاء في المركز الثاني فيلم «شوجر دادي» بـ58 ألف جنيه، يليع فيلم الرعب «يوم 13» بـ43 ألف جنيه.

«هارلي» يحقق 5 آلاف جنيه.. و«ب 19» يتذيل قائمة الإيرادات

حقق فيلم «بعد الشر» الذي جاء في المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية التي بلغت 13 ألف جنيه، أما فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان فحقق 5 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي سوى ألفي جنيه، وتذيل فيلم «ب 19» قائمة الإيرادات التي حقق فيها 1.271 جنيه.