سينما الهناجر تعرض فيلمي «بيت الروبي» و«تاج» بأسعار مخفضة في عيد الأضحى

تحت رعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، قررت إدارة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية عرض فيلم «بيت الروبي» لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، وفيلم «تاج» لتامر حسني ودينا الشربيني وساندي، طوال أيام عيد الأضحى بأسعار مخفضة.

أسعار سينما الهناجر

ومن المقرر أن يقام يوميا بداية من أول يوم العيد، 4 حفلات في اليوم، بسعر تذكرة 60 جنيها.

مواعيد حفلات سينما الهناجر

وستكون مواعيد الحفلات كالتالي: الأولى 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، والثانية من 2 ظهرا وحتى 4 عصرا، والثالثة من السادسة مساء وحتى 8 مساء، أما آخر الحفلات في العاشرة مساء وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

يذكر أن فيلم «بيت الروبي» بدأ عرضه قبل العيد بنحو أسبوع، وحقق إيرادات اقتربت من 18 مليون جنيه في أول 6 أيام من عرضه، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة تعيش خارج القاهرة وتضطر للذهاب للقاهرة فتحدث العديد من المواقف الكوميدية هناك.