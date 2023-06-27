«نور»: ابتعدنا في فيلم «بيت الروبي» عن النصح لأن الجمهور يرفض سياسة التوجيه

جسدت الفنانة اللبنانية نور شخصية الطبيبة «إيمان» المتخصصة فى النساء والتوليد، التى تتعرض لموقف صعب فى المهنية تقرر على أثره الابتعاد والانعزال عن الناس مع زوجها «إبراهيم الروبى» الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز.

وقالت «نور» لـ«الوطن» إن أحداث الفيلم تدور فى إطار كوميدى خفيف، ولكن مع تعرضها لقضية مهمة تتمثل فى السوشيال ميديا، مضيفة: تحمست لهذا الفيلم لأنه يُقدم رسالة بشكل يبعد عن النصح والإرشاد المباشر، لأن الجمهور لا يحب أن يوجهه أحد، ومن ثم فرسالة فيلمنا واضحة تماماً، إذ نناقش مخاطر السوشيال ميديا وما تسببه من أزمات فى حياة بعض الأشخاص، ونتعرض لعدد من إيجابياتها فى الوقت نفسه.

وأعربت «نور» عن سعادتها بتعاونها مع كريم عبدالعزيز لأول مرة فى مشوارها قائلة: انتظرت فرصة أن يجمعنى عمل معه، فكان ذلك حلماً كبيراً لى، وتحقق فى فيلم «بيت الروبى».

وأكدت «نور» أن السوشيال ميديا أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولكن أكثر ما يزعجها فيها هو فكرة التنمر التى تصدر من بعض الأشخاص معتمدين على أنهم وراء شاشة هاتف أو حاسوب، مضيفة: «ينتقدون الأشياء بصورة مزعجة دون مراعاة مشاعر الآخرين، والحقيقة إن دى من أكتر الحاجات المزعجة فى السوشيال ميديا، واللى بتمنى إنها تتغير لأن البعض بيبقوا قاسين أوى وحادين فى تعليقاتهم على بعض المنشورات».