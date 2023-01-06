مصدر يكشف تفاصيل الصور الصادمة لوجه الفنانة نور اللبنانية: من فيلم هنيدي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً صادمة للفنانة اللبنانية نور، حيث يظهر على وجهها تشوهات بالغة جراء خضوعها لعمليات تجميل، ما أثار قلق جمهورها الذي ظل يتساءل عن حقيقة هذه الصور المنتشرة على نطاق واسع.

وأكد مصدر أن هذه الصور من كواليس فيلم «الدكتور نبيل أخصائي تجميل» الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان محمد هنيدي، والمعروض حالياً بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الدكتور نبيل أخصائي تجميل

وتخطت إيراداته حاجز الـ12 مليون جنيه مصري وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

و أعربت نور عن سعادتها بخوضها لهذه التجربة السينمائية، متمنية أن تلقى النجاح الجماهيري في مصر والوطن العربي، لافتة إلى أن سعادتها تضاعفت بعملها مع محمد هنيدي، باعتباره واحدا من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

أبطال فيلم الدكتور نبيل أخصائي تجميل

ويشارك في بطولة فيلم «الدكتور نبيل أخصائي تجميل» كل من محمد سلام، محمد ثروت، محمود حافظ، رحمة أحمد، حجاج عبدالعظيم، محمد الصاوي، ضياء الميرغني، مادلين طبر وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.