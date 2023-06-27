تارا عماد عن فيلم «بيت الروبي»: جسدت جزءا من حياة الإنفلونسر وحامل لأول مرة على شاشة السينما

أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها البالغة بسبب الإيرادات المرتفعة التى حققها فيلم «بيت الروبى» بدور العرض السينمائى، التى تجاوزت حاجز الـ15 مليون جنيه، بحسب بيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

وتجسد تارا عماد دور زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وتعمل كـ«إنفلونسر» التى لها آلاف المتابعين عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى، ولكنها تعود مع زوجها إلى مصر لتمر معه بعدد من المواقف الصعبة، إلا أننا نراها فى الوقت نفسه تبرز تفاصيل حياتها اليومية عبر السوشيال ميديا.

ومن جانبها، قالت تارا عماد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها سعيدة بالمشاركة فى الفيلم لأنه يناقش قضية مهمة وهى السوشيال ميديا، التى أصبحت تؤثر على حياتنا الشخصية بشكل عام، بحسب قولها.

وأوضحت أن أجواء التصوير مع كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز كانت مليئة بالمِزاح والضحك طوال الوقت، كما تحدثت عن طبيعة دورها بالفيلم قائلة: أجسد شخصية بعيدة عن الكوميديا المباشرة، ولكنها إنسانة عفوية تضحك فى عدد من المواقف، بمعنى أصح: «اللى فى قلبها على لسانها»، والغريب أننى لأول مرة أظهر بدور امرأة حامل فى فيلم، ولكنى استمتعت بالشخصية وبالعمل مع أبطال كبار «اللى اتخضيت أول ما عرفت بوجودهم».