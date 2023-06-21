تفاصيل إطلالة تارا عماد في العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

بفستان مبهج أنيق، تألقت النجمة تارا عماد أمس في العرض الخاص للفيلم الاجتماعي الكوميدي بيت الروبي، وذلك بصحبة أبطال وصنّاع الفيلم وعلى رأسهم النجم كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز والنجمة نور اللبنانية، فمن المقرر أن يفتتح الفيلم موسم عروض عيد الأضحى ابتداءً من الأربعاء 21 يونيو الحالي.

وارتدت تارا عماد فستانًا من ماركة عالمية بلونين الأحمر والأسود وبه حزام، أما الشعر فكان من محمد الصغير والميكب كان لدانا خضر.

أحداث فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي اجتماعي، ويلقي الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية في الوقت الحالي وهي توغل منصات التواصل الاجتماعي في الحياة.

وتشارك تارا عماد في بطولته مع عدد كبير من النجوم؛ منهم كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وشريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

آخر أعمال تارا عماد

آخر أعمال تارا عماد السينمائية هي الفيلم الكوميدي المطاريد، الذي عرض في دور العرض في مصر والعالم العربي مع بداية 2023، من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويشاركها البطولة عدد من النجوم من بينهم أحمد حاتم، وإياد نصار، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب.