تارا عماد: «اتخرجت بعد 8 سنين.. وده مش فشل مني»

كشفت الفنانة تارا عماد تفاصيل تخرجها من الجامعة بعد 8 سنوات من الدراسة في كلية الفنون التطبيقية، موضحة أنها نسيت حضور حفل التخرج بسبب انشغالها في العمل، وحزنت كثيرًا لأجل ذلك.

وأضافت تارا عماد خلال حوارها ببرنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، أنها أنهت دراستها الثانوية في عام 2012، ثم جلست لمدة عامين كإجازة من الدراسة، قامت خلالها بالسفر والعمل.

سفر ودراسة لـ تارا عماد

تابعت تارا عماد: «أخذت سنتين إجازة كنت بسافر أوروبا باخد ورش تمثيل وغيره وبعمل موديل، كنت بشتغل لحد ما قررت أنا عاوزة أدرس إيه دخلت الجامعة في 2014 فنون تطبيقية 5 سنين، بس أنا أخدتها في 8 سنين مش عشان أنا فاشلة».

وواصلت تارا لـ برنامج معكم: «فنون تطبيقية كلية خطيرة وحلوة وبجد اتعلّمت حاجات كتير أوي، بس مشكلتها أنها كانت كلها حاجات عملي وأنا شغلي كان أولوية ومشغولة فيه وكنت محتاجة أخلص الجامعة مش عشان حد بيقولي أنا محتاج شهادة أو فارضين عليا شهادة، فكنت واخداها على مهلي».

نسيان حفل التخرج

وأوضحت تارا عماد أنها نسيت حضور حفل التخرج الخاص بها، إذ انشغلت بالعمل، وحينما أرسلت إليها الجامعة إيميل بموعد الحفل، لم تره سوى بعد شهر من إقامته: «اتوجعت لما ده حصل عشان مامتي كانت مستنية اللقطة دي، فكلمتها وكنت بعيط بس بعدها بكام يوم تجاوزت الأمر ونشرت صورتي بلبس التخرج».