أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى.. مجانية ومميزة

تعد أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى 2023، واحدة من أهم احتياجات المواطنين خلال الوقت الراهن، تزامنا مع العيد الذي يأتي مع الأجواء الصيفية، ما يجعلها فرصة للمواطنين لقضاء وقتا ممتعا على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط التي تتجمل لاستقبال ضيوفها من المصطافين الوافدين إليها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى 2023، وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى 2023

تشهد أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى 2023 تقسيم أسعار 64 شاطئا إلى فئات عدة، أولها شاطئين مجانيين، وأخرى عامة، بقيمة تذكرة 5 جنيهات، ويأتي الأبرز في تلك الفئة:

- شاطئ أنطونيو «المندرة سابقا»: مجانًا شرق الإسكندرية.

- شاطئ سيد درويش «الأنفوشي المجاني» بحي الجمرك غرب الإسكندرية.

- شاطئ السرايا العام 5 جنيهات.

- شاطئ المكس العام: 5 جنيهات.

- شاطئ جليم العام: 5 جنيهات.

- شاطئ ميامي العام: 5 جنيهات.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى 2023 المميزة

تبرز أسعار دخول شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى 2023 وذلك عبر فئة أعلى من حيث الشواطئ ،وهي الشواطئ المميزة التي تبلغ قيمة تذكرتها 10 و15 جنيها، وأخرى سياحية قيمة تذكرتها 25 جنيهت، ويعد الأبرز في تلك الفئة:

- شاطئ إسحق حلمي المميز: 15 جنيها.

- شاطئ طاحونة المندرة «المندرة السياحي 1 سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ وانلى «المندرة (2) المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ كرير الشرقي: 10 جنيهات.

- شاطئ كرير (2) الغربي: 10 جنيهات.

- زهراء كرير (منطقة مخصصة للنوادي): 10 جنيهات.

- شاطئ أبو يوسف 1 و2: 10 جنيهات.

- شاطئ فريسكا «ميامي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ البوريفاج «سيدي بشر (3) الشرقي السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ بليس 2 المميز: 15 جنيهًا.

- شاطي محمود سعيد «سيدي بشر 3 أفلاطون السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ ستانلي السياحي: 25 جنيهًا.

- شاطئ السلسلة المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ الدخيلة الشرقي: 10 جنيهات.

- المساحه الصخرية لـ«أبو تلات»: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ مارينا أبو يوسف: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الشرقي: 15 جنيهًا.

- شاطئ زهراء الهانوفيل: 10 جنيهات.

- شاطئ العصافرة «العصافرة شرقي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.