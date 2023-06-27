كيفية استخراج البطاقة الشخصية خلال إجازة عيد الأضحى.. هتوصلك لحد البيت

منذ بداية إجازة عيد الأضحى 2023 المبارك، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي بدأت من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وتستمر حتى الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل، يحتاج الكثير من المواطنين إلى إنهاء بعض الخدمات بشكل عاجل، ما يجعلهم في حاجه إلى إنهائها حتى في أيام الإجازات، والتي من أبرزها تجديد أو استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة استخراج بدل فاقد أو تالف أو تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل، وحتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما يتم توصيلها للمنزل، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل خلال إجازة عيد الأضحى، والتي تتمثل في الآتي:

خطوات استخراج البطاقة الشخصية إلكترونيا من المنزل

- يقوم الراغب في استخراج البطاقة الشخصية بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

- تظهر في الصفحة الرئيسية بعض الخدمات التي يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية، ويتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة باستخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.

- وبمجرد اختيار الخدمة، تظهر أمام الراغب في استخراج البطاقة الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف المفتوح منه الحساب على بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة به.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في استخراج البطاقة الشخصية، بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة به مثل «الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظة، القسم التابع له المواطن محل الإقامة، وغيرها من البيانات الأخرى».

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، بتم اختيار طريقة دفع رسوم الخدمة.

- وفي النهاية يقوم المواطن بالضغط على تسجيل، وينتظر إرسال البطاقة الخاصة به على المنزل.