محام بالنقض يوضح عقوبة من يحجب سندا قانونيا خاصا بالميراث

كشف أيمن محفوظ المحامي بالنقض، عن العقوبة القانونية لمن يحجب سندًا قانونيًا بشأن الميراث، طبقًا لما نص عليه قانون المواريث.

المادة 49 من قانون المواريث

وقال «محفوظ» لـ«الوطن»، إن قانون المواريث في المادة 49 منه، نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

عقوبات حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث

وأوضح أن قانون المواريث وضع عقوبات حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، إذ يعاقب بالحبس والغرامة 100 الف جنيه كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه أو حجب عنه مستندات تثبت حقه في الإرث، ويجوز للمحروم من الإرث مقاضاة من حرمه من نصيبه الشرعي أو حجب مستندات إرثه.

وأشار الى أنه يجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، وهذا بالطبع حال أخذ الوارث حقه، ومع النصوص القانونية والشرعية التي تحمي إرث الوارث، فإن الامتناع عن إعطاء الوارث إرثه أو مستندات تثبت الإرث أمر مخالف للشرع، وأيضا مخالف قواعد العدالة والإنسانية.