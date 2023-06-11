ما الإجراءات القانونية للحصول على الميراث؟.. محام يشرح التفاصيل

شرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله الإجراءات القانونية للحصول على الميراث، وأن القانون حفظ الحقوق كافة فجميع المواطنين أمام القانون سواء، لذا يجب على السيدة المحرومة من الميراث أن تسعى للحصول على حقها بالقانون وهو الطريق السليم لإعادة الحقوق لأصحابها وضمان عدم حدوث مشاحنات بين الأفراد ربما تنتج عنها جرائم عدوان على النفس.

تحرير محضر أمام الشرطة

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن السيدة المحرومة من الميراث يجب أن تبدأ أولى خطوات استعادة حقوقها بتحرير محضر في قسم الشرطة التابع لمحل إقامة شقيقها الذي استولى على ميراثها والمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، نصت على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا».

عقوبة الممتنع عن تسليم الميراث

وتابع أنه يجب على الزوجة المحرومة من ميراثها بعد أن تحرر محضرًا أمام الشرطة استكمال باقي الإجراءات أمام النيابة العامة وتكشف كافة التفاصيل وقيمة الحقوق المسلوب، وأن القانون ضمن حقوقها ونص على: «إذا توافر القصد الجنائي المتمثل فى الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وأن يطالب مستحق الميراث بالمستندات التى تثبت حقه فى الميراث ممن تحت يده تلك المستندات وامتنع الأخير عن تسليمها، ويتحقق الطلب إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر أو محضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول».

حكم قضائي

ووفق حديث الخبير القانوني، من بين خطوات الحصول على الميراث إثبات هذا الحق بحكم قضائي وبعدها يتم تسليم هذا الحكم إلى الشرطة لتنفيذه ، وبالتالي تكون السيدة المحرومة من الميراث حصلت على حقها بالقانون ونال الشخص الممتنع عقابه وفق القانون.