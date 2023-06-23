على من تقع المسؤولية القانونية في حادث الغواصة تيتان؟

يثير العثور على حطام الغواصة تيتان التي فُقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع جميع من كانوا على متنها، تساؤلات حول المسؤولية التي يتحملها الأشخاص والشركات العاملة في أنشطة تتضمن مخاطر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تُثار تساؤلات حول التداعيات القانونية في حالة وقوع خطأ في رحلة أو مغامرة خطيرة، ومن المسؤول عن حادث وفاة المشاركين في مثل هذه النشاطات، مثل حادث غرق الغواصة تيتان التي كانت تتجه نحو حطام سفينة تايتانيك.

فما هي التداعيات القانونية في حالة وقوع مثل هذه الحوادث؟

وفقًا لموقع «إن بي سي نيوز»، يصبح الوضع غامضًا عندما يتعلق الأمر بالتداعيات القانونية لحوادث النشاطات المحفوفة بالمخاطر، حتى مع توقيع المشاركين في هذه النشاطات على اتفاقيات لحماية الشركة من المسؤولية.

وبحسب خبراء قانونيين، لا يوجد نموذج محدد لتقييم ما إذا كانت الشركة مطالبة بدفع تعويضات في حالة حدوث حادث مؤسف.

ويؤكد خبراء القانون الذين تحدثوا لموقع «إن بي سي نيوز» أن معظم مشغلي الرحلات الخطيرة يشترون تأمين المسؤولية في أي حالة، لأن الاتفاقيات التي يطلبون من العملاء التوقيع عليها قد لا تكون قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف.

وتوفر تأمين المسؤولية حماية ضد المطالبات الناتجة عن الإصابات والأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.

ينقل الموقع عن كينيث أبراهام، أستاذ القانون في جامعة أبراهام، قوله إنه في حالة وقوع كارثة في الولايات المتحدة، يمكن أن تتوقف المطالبات على قوانين الولاية التي تعمل فيها الشركة، أو على تفسير القاضي لنموذج التنازل.

وأضاف أن هناك اختلافًا بين النشاطات المختلفة، وفي حالة الغواصة تيتان، ووفقًا للتقارير، طُلب من العملاء التوقيع على اتفاقية إعفاء المسؤولية لصالح شركة «أوشن جيت» المالكة للغواصة.

هل نموذج التنازل قد يحمي شركة أوشن جيت؟

وأضاف أبراهام بأن مجرد وجود نموذج التنازل قد لا يكون كافيًا لإقناع محامي المحاكمة، ويشير إلى أن الغالبية العظمى من الدعاوى القضائية التي تصل للمحاكمة تنتهي في النهاية بتسويات مالية.

وعن مسؤولية الشركة المشغلة للغواصة، صرحت نورا فريمان إنجستروم، أستاذة القانون بجامعة «ستانفورد»، بأن التنازل الموقّع قد لا يعفي الشركة في حالة وفاة غير مبررة.

يمكن توضيح أن أغلب نماذج التنازل التي توقع قبل القيام بأنشطة ترفيهية خطرة مثل الغوص أو القفز بالمظلات أو التزلج، يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ إذا كانت مكتوبة بوضوح وتضمنت في العقود الموقعة، هذا وفقًا لتوضيحات إنجستروم.