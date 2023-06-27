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السعودية تدعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين عضوا دائما

كتب:

أحمد عادل موسى
11:21 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، تأييدها ودعمها لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

أهمية مجموعة العشرين للسعودية

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نقلته وكالة الأنباء السعودية، بأن المملكة تتطلع إلى قبول انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، نظراً للأهمية الكبرى في مواجهة التحديات كتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي والديون والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، التي تتطلب عملاً جماعيًا لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.  

وأعربت الوزارة أيضًا عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي وتوسيع نطاق التعاون بينهما في مصلحة البلدين والشعوب، كما أكدت الحرص على رفع هذه العلاقات إلى مستوى جديد يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

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