موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية.. 6:09 صباحا بمكة المكرمة

يبحث الكثيرون في الوقت الحالي عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية، حرصًا على معرفة موعد بدء الصلاة للتحضير والتوجه إلى المساجد التي ستقام بها صلاة العيد في محافظتهم، بالإضافة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية قامت بالإعلان عن المساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن المملكة.

موعد صلاه العيد الأضحى المبارك في السعودية

ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية، بين المدن، ولكن الفروق تكون بسيطة بينها، ويشعر الكثيرون في جميع أنحاء المملكة بالحاجة لمعرفة توقيت الصلاة.

ولذلك تم الإعلان عن جدول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية، في مختلف المدن على النحو التالي:

تبدأ صلاة العيد في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:09 صباحا.

صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 6:07 صباحًا.

تبدأ الصلاة في الرياض في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في جدة تبدأ الساعة 6:11 صباحًا.

تبوك تبدأ الصلاة بها في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة العيد في جازان تبدأ في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

أمكان صلاة عيد الأضحى

وأعلنت الجهات المعنية في بعض المراكز والمدن عن إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد، ولكن باستثناء الجوامع التي لا يقصدها المصلون في بعض المراكز والمدن لاكتفائهم بمصليات العيد، وسيتم إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة.