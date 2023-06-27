موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد.. 11 ساحة جاهزة لاستقبال الأهالي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد غدا الأربعاء، بالتزامن مع إعلان أماكن الصلاة في 11 ساحة مختلفة وإعلان حالة الطوارئ على مدار الأيام المقبلة وحتى انتهاء العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

ووفقا للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6 و14 دقيقة صباحا، فيما رفعت مديرية الأوقاف حالة الطوارئ في كافة المساجد والساحات استعدادا لاستقبال المصلين.

وقال الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة بورسعيد، في تصريحات خاصة، إنه تم الاستعداد في 11 ساحة موزعة بجميع أرجاء المحافظة، بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد.. أماكن الصلاة

وأعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد كالتالي:

1- ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان.

2- ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور.

3- ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي.

4- ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد.

5- ساحة مسجد السلام بحي الشرق.

6- ساحة مسجد حمدي تمام على الشاطئ بمنطقة السواحل.

7- ساحة المعمورة بطرح البحر.

8- ساحة مسجد الشبان المسلمين.

9- ساحة مسجد دار السلام بالتصنيع بحي الضواحي.

10- ساحة مسجد الرزاق بالزهور.

11- ساحة مسجد الحسين بحي المناخ.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في بورسعيد، إن المديرية أنهت تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى، بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد، وتم تعقيم وتطهير كافة الأماكن، مع توفير أماكن للصلاة للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أو الساحات المقررة لمنع تداخل الصفوف، مع توفير واعظات معينات ومعتمدات من الأوقاف خلال أداء الصلاة.