موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الدقهلية.. 500 ساحة تستقبل المصلين

أعلنت هيئة البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الدقهلية، والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، وذلك بالتزامن مع استعداد الجهات التنفيذية بالمحافظة لاستقباله، ومن بينها مديرية الأوقاف التي قامت بتجهيز المساجد وساحات الصلاة لاستقبال المواطنين غدا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الدقهلية

وأعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية، برئاسة الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الدقهلية، في تمام الساعة 6:18 صباحا، مؤكدا لـ«الوطن»، على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المساجد والساحات، والتي تم تجهيزها بالكامل من تطهير وتنظيف وتعقيم بشكل دوري ومستمر وتغيير السجاد والفرش.

تجهيز 10 آلاف مسجد و500 ساحة لصلاة عيد الأضحى

كما أكد مصدر مسؤول داخل مديرية الأوقاف، تجهيز ما يقرب من 10 آلاف مسجد و500 ساحة على مستوى محافظة الدقهلية، وتجهيزالساحات الشعبية في نطاق مراكز ومدن المحافظة استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بالدقهلية.

أماكن مساجد وساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالدقهلية

وجرى تجهيز الساحات الشعبية بمدينة بلقاس، الساحة الشعبية بمدينة دكرنس، الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر، الساحة الشعبية بمدينةأجا، الساحة الشعبية بمدينة طلخا، والساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين، الساحة الشعبية بمدينة المنزلة، والساحة الشعبية بمدينة المطرية، ومسجد النصر بالمنصورة ومسجد الصديق بنادي الشرطة بالمنصورة، ومسجد الزهراء بحي الجامعة، مسجد القعقاع بن عمرو المنزلة، ومسجد الإيمان في شارع قناة السويس بالمنصورة، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد الفاروق بجوار استاد المنصورة الرياضي، ومسجد السلام بالمنصورة، ومسجد حاتم بمنية النصر، ومسجد جاد الله تمي الأمديد.

كما شملت أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2023 في الدقهلية، استاد المنصورة الرياضي، ونادي المنصورة أو نادي الشعب في شارع بورسعيد، ونادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، ومجمع الفردوس بمنطقة المجزر، ومستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، وشارع السلك بمدينة شربين، وأرض الملعب في دنجواي بشربين، ومركز الشباب بكفر الشناوي، ومركز الشباب بقرية الأحمدية، وأرض محمد عبدالعاطي بقرية محلة انجاق بشربين، وأمام مسجد أبو الفتوح بقرية الضهرية بمدينة شربين، ومركز شباب الألف بمدينة شربين، ومركز شبابرأس الخليج بمدينة شربين، ومركز شباب الحطبة بمدينة شربين.