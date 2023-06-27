موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة.. 10 آلاف مسجد و500 ساحة

ساعات قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، وتستعد محافظة الدقهلية لاستقبال العيد من خلال تجهيز المساجد والساحات، ولاختلاف فروق التوقيت بين المحافظات فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة يختلف عن باقي المحافظات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة

وبحسب ما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة بمحافظة الدقهلية سيكون غدا الساعة 6:18 صباحا.

وأكد الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز المساجد والساحات على أعلى مستوى، موضحا أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة سيبدأ في تمام الساعة 6:18 صباحا، مؤكدا أنه تم تطهير المساجد وتعقيمها بشكل دوري ومستمر وتجديد السجاد وتغيير الفرش.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالدقهلية

كما أكد مصدر مسؤول داخل مديرية الأوقاف، تجهيز ما يقرب من 10 آلاف مسجد و500 ساحة على مستوى محافظة الدقهلية، وتجهيز الساحات الشعبية في نطاق مراكز ومدن المحافظة استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بالدقهلية.

وجرى تجهيز الساحات الشعبية بمدينة بلقاس، الساحة الشعبية بمدينة دكرنس، الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر، الساحة الشعبية بمدينة أجا، الساحة الشعبية بمدينة طلخا، والساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين، الساحة الشعبية بمدينة المنزلة، والساحة الشعبية بمدينة المطرية، ومسجد النصر الذي يعد من أهم المساجد بمدينة المنصورة ومسجد الصديق بنادي الشرطة بالمنصورة، ومسجد الزهراء بحي الجامعة، مسجد القعقاع بن عمرو المنزلة، ومسجد الإيمان في شارع قناة السويس بالمنصورة، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد الفاروق بجوار استاد المنصورة الرياضي، ومسجد السلام بالمنصورة، ومسجد حاتم بمنية النصر، ومسجد جاد الله تمي الأمديد.

كما شملت أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2023 في الدقهلية، استاد المنصورة الرياضي، ونادي المنصورة أو نادي الشعب في شارع بورسعيد، ونادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، ومجمع الفردوس بمنطقة المجزر، ومستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، وشارع السلك بمدينة شربين، وأرض الملعب في دنجواي بشربين، ومركز الشباب بكفر الشناوي، ومركز الشباب بقرية الأحمدية، وأرض محمد عبد العاطي بقرية محلة انجاق بشربين، وأمام مسجد أبو الفتوح بقرية الضهرية بمدينة شربين، ومركز شباب الألف بمدينة شربين، ومركز شباب رأس الخليج بمدينة شربين، ومركز شباب الحطبة بمدينة شربين.