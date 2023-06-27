موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات.. أبو سمبل آخر مدينة

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويبحث المواطنون عن موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات، والتي تعد أول طقوس وعادات الاحتفال بالعيد، وتبدأ بالتكبيرات حتى موعد الصلاة، ثم ذبح الأضاحي وغيرها.

موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات

ويختلف موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات وفقا لدوائر الطول ودوائر العرض وحساب مساقط الظل من مدينة لأخرى، والذي تحدده بدقة هيئة المساحة المصرية، حيث تحين صلاة العيد بمدينة نويبع أول مدينة مصرية تؤدي صلاة العيد في الساعة 6:10 صباحا، بينما آخر مدينة أبوسمبل الساعة 6:37 صباحا، بفارق 27 دقيقة.

خريطة مواعيد صلاة العيد الكبير 2023 بالمحافظات

وتنشر «الوطن» موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات، وفقا لهيئة المساحة المصرية كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالجيزة الساعة 6:22 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالقاهرة الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمنصورة الساعة 6:18 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالإسكندرية الساعة 6:24 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالفيوم الساعة 6:25 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 ببنها الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بأسيوط الساعة 6:28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بطنطا الساعة 6:20 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بشبين الكوم الساعة 6:21 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمنيا الساعة 6:28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بكفر الشيخ الساعة 6:20 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بأسوان الساعة 6:28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالغردقة الساعة 6:18 دقيقة صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بسوهاج الساعة 6:28 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالزقازيق الساعة 6:18 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالسلوم الساعة 6:42 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بشلاتين الساعة 6:19 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 ببني سويف الساعة 6:24 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالإسماعيلية الساعة 6:16 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 بحلايب الساعة 6:17 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بدمياط الساعة 6:16 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمرسى مطروح الساعة 6:34 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بنويبع الساعة 6:10 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 بقنا الساعة 6:24 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالخارجة الساعة 6:36 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بأبو سمبل الساعة 6:37 دقيقة صباحًا.