حالة الطقس اليوم في وقفة عيد الأضحى.. حار رطب وتحذيرات من التعرض للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، يوم وقفة عيد الأضحى 2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء في الصباح والمساء، بينما يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.

شبورة ورياح في طقس يوم الوقفة

وتشهد حالة الطقس يوم الوقفة شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط أيضًا الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس يوم الوقفة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما حذرت من أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة 35- 23

- العاصمة الإدارية 35 - 22

- أكتوبر 35- 22

- بنها 34- 23

- دمنهور 33- 22

- وادي النطرون 35- 22

- كفر الشيخ 33- 21

- المنصورة 34- 22

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 34 - 22

- دمياط 32 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 36- 22

- السويس 36- 23

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 21

- رأس سدر 38- 25

- نخل 34- 17

- كاترين 31 - 16

- الطور 34 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 30 - 22

- العلمين الجديدة 30 - 22

- مطروح 29 - 21

- السلوم 30- 21

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37- 27

- مرسى علم 37- 26

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 33- 28

- الفيوم 35- 23

- بني سويف 36- 23

- المنيا 37- 23

- أسيوط 38 - 23

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41- 27

- أسوان 41- 28

- الوادي الجديد 41- 24

- أبو سمبل 41 - 26.