للتصوير مع الجمهور.. أحمد فهمي يرفض مشاهدة فيلم «مستر إكس» في العرض الخاص

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «مستر إكس» بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل، وحضر منذ قليل الفنان أحمد فهمي، وزوجته هنا الزاهد، للعرض الخاص لفيلم «مستر أكس».

ورفض أحمد فهمي، بطل الفيلم، دخول قاعة السينما لمشاهدة الفيلم، بسبب طلب عدد كبير من جمهوره التقاط صور تذكارية معه، قائلا: «هشوف الفيلم في يوم تاني عادي، أهم حاجة الناس ما تزعلش».

وحضر عدد كبير من أصدقاء أحمد فهمي، العرض الخاص للفيلم، أبرزهم عمرو السولية ومصطفي شوبير لاعبا النادي الأهلي.

وحضر منذ قليل الفنان محمد أنور رفقة والدته وأسرته بالكامل، كما حضرت الفنانة رحاب الجمل رفقة والدها.

يشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، ورحاب الجمل، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، قصة أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.