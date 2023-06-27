أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد مستر إكس قبل عرضه اليوم: بدأ العد التنازلي

روّج الفنان أحمد فهمي لفيلمه الجديد «مستر إكس»، المقرر عرضه اليوم ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، معلقا عليها «بدأ العد التنازلي مستر Ex.. يوم الأربعاء في جميع سينمات مصر».

منافسة فيلم مستر اكس

ويواجه فيلم مستر إكس منافسة مع عدد من الأفلام الأخرى في دور العرض، هي «تاج»، بطولة تامر حسني، و«بيت الروبي»، بطولة كريم عبد العزيز، و«البعبع»، بطولة أمير كرارة .

كان الفنان أحمد سعد، طرح أغنية «اختياراتي» الدعائية الخاصة بفيلم مستر إكس، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين.

فيلم مستر إكس عن قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول شخص يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال على طلاق زوجاتهم، مع المحافظة على حقوقهم.