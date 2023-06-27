موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان.. 1217 مسجدا وساحة جاهزة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، استعدادها لتجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان، بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان، وذلك لاستقبال المواطنين لأداء الصلاة.

كما جهزت مديرية الأوقاف 1217 مسجدا وساحة بمختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد الكبير، ليشهد احتفال المواطنين بالعيد وارتداء الملابس الجديدة الزاهية وتبادل التهاني والعيدية.

موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان

موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان يحين وفقا لهيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 6:28 دقيقة صباحا، بينما موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة أبو سمبل الساعة 6:37 دقيقة صباحا، حيث تكون آخر مدينة يُصلى بها صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر لهذا العام.

خريطة مساجد صلاة عيد الأضحى

وضمت أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة أسوان ساحات مراكز الشباب والرياضة والنوادي التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة للصلاة، واستاد أسوان الرياضي، و1217 مسجدا.

كيف تصلي العيد؟

وأوضحت أوقاف أسوان، كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في المساحد والساحات، وهي صلاة ركعتين لهما إقامة كصفة سائر الصلوات المفروضة، وينوي بها صلاة عيد الأضحى 2023 ويكبّر في الركعة الأولى منها 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية يكبر 5 سوى تكبيرة القيام والركوع.