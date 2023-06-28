آخر أخبار انهيار عقار الإسكندرية.. استمرار عمليات البحث

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من انتشال جثمانين، وهما سادس وسابع ضحايا انهيار عقار الإسكندرية، وهما جثة لشخص يدعى السيد عبد المنعم عبد الحميد، 50 سنة، وهو ليس من سكان العقار، إذ كان يعمل نقاشًا بالعقار وتصادف عمله خلال وقوع الحادث، بالإضافة إلى جثة لسيدة تدعى هدير أحمد محمد فرغلي، 42 سنة، وجرى نقلهما إلى مشرحة صدر المعمورة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 7 أشخاص.

ويأتي ذلك، بعد أنّ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنّ هناك 8 بلاغات عن ضحايا أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار يجري البحث عنهم، وبذلك يكون قد جرى العثور على 7 جثامين حتى الوقت الراهن بعد بحث أكثر من 36 ساعة، ويجري البحث عن واحد آخر.

البحث عن الضحايا بعد انهيار عقار الإسكندرية

وتواصل قوات الحماية المدنية، عملها لانتشال الجثامين المتبقية إثر انهيار عقار الإسكندرية، وذلك بعد عمل تجاوز 36 ساعة متواصلة حتى مساء أمس الثلاثاء، ويستمر لأول أيام عيد الأضحى.

وبمجرد انتشال جثماني سادس وسابع الضحايا، جرى وضعهما تحت تصرف النيابة في الوقت الراهن، واستكمال البحث عن ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض حتى الوقت الراهن.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية

جدير بالذكر أنه وقع انهيار عقار الإسكندرية في منطقة ميامي شرق المدينة، أمس الاثنين الماضي، ويتكون من 13 طابقًا بالإضافة إلى طابق مخالف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بالإضافة إلى 7 ضحايا جرى العثور على جثثهم حتى الوقت الراهن.