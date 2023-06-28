«شباب كفر الشيخ» تعلن استقبال 23 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالمراكز

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، استعداد 23 ساحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز شباب كفر الشيخ، هي:

- نادي سخا.

- نادي City club.

- الاستاد الرياضي.

- مركز شباب روينة.

- الحمراوي.

- أبو طبل.

- دفرية.

- الروضة.

- زهران.

- الخادمية.

- نادي سيدي سالم.

- المنشأة الكبرى.

- قلين.

- كفر المرازقة.

- الغنيمي.

- ملعب الكردي بقلين.

- ساحة استاد شباس عمير.

- الاستاد الرياضي في بيلا.

- الاستاد الرياضي بالزعفران في الحامول.

- مركز شباب بلطيم.

- نادي دسوق الرياضي.

- مركز شباب قبريط بفوه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفعيل مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب مصر

وشدّد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاة العيد، مضيفًا أنّ مراكز الشباب تستعد لتفعيل مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب مصر، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

استقبال المواطنين طوال إجازة عيد الأضحى

ونبه وكيل الوزارة، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وإتمام التجهيزات كافة، لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم جميع الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، مؤكدًا حرص الوزارة بقيادة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.