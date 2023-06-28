موعد صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء.. طابا أول المدن المصرية 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء، والمقرر صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إعلان أماكن الصلاة في 6 ساحات مختلفة وتجهيزها في جميع مدن جنوب سيناء، وستكون طابا أول المدن المصرية، التي تشهد صلاة عيد الأضحى اليوم.

موعد صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول صلاة لعيد الأضحى اليوم، في تمام الساعة 6:08 صباحًا في مدينة طابا، كأول المدن المصرية التي تشهد صلاة عيد الأضحى.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء، لتكون في مدينة شرم الشيخ عاصمة المحافظة، في تمام الساعة 6:14 صباحًا، وفي مدينة سانت كاترين في تمام الساعة 6:14 صباحًا، وفي مدينة الطور في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

إنهاء جميع الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ في المحافظة بالكامل بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء وأماكن الساحات في المحافظة.

كما أعلن «فودة» في بيان صحفي، تجهيز المستشفيات كافة، ورفع حالة الطوارئ بها طوال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب زيادة حملات التفتيش على محال الجزارة وبيع اللحوم في مدن جنوب سيناء.

وكشف الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء، إنهاء جميع الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى بالتزامن مع إعلان موعد صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء في 6 ساحات مختلفة.

وتقام صلاة عيد الأضحى في 6 ساحات، هي مسجد السلام بشرم الشيخ، مسجد الهدي بمدينة دهب، مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، مسجد التقوى بمدينة نويبع، مسجد الرحمن بمدينة رأس سدر، مسجد الزهراء بمدينة أبو رديس.