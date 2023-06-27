وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر.. أقل من 7 ساعات على انطلاق التكبيرات

6 ساعات فقط هي كل ما يفصلنا عن وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر والتي تنطلق بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 25 دقيقة في جميع المحافظات، فيما أنهت كافة الأقاليم استعداداتها لإقامة صلاة عيد الأضحى بتخصيص عدد كبير من الساحات لأداء صلاة العيد، بالإضافة إلى كافة المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان سابق عن وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، موضحًا توقيت الصلاة في كافة المحافظات، والتي تنطلق من طابا ونويبع وتنتهي في السلوم، حيث يختلف وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر من محافظة إلى أخرى، حسب خطوط الطول والعرض ومساقط الظل.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر كالتالي:

ينطلق وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر من مدينة نويبع: 6:10 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية: 6:16 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط: 6:16 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب: 6:17 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة: 6:18 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة: 6:18 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق: 6:18 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين: 6:19 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا: 6:20 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ: 6:20 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة: 6:21 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها: 6:21 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم: 6:21 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة: 6:22 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية: 6:24 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف: 6:24 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا: 6:24 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم: 6:25 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط: 6:28 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا: 6:28 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان: 6:28 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج: 6:28 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح: 6:34 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة: 6:36 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في أبو سمبل: 6:37 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم: 6:42 صباحًا.