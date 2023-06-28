أسعار تذاكر الحدائق العامة 2023.. «لو هتخرج في عيد الأضحى»

ينتظر الكثير من المواطنين، إجازة عيد الأضحى كل عام حتى يتمكنوا من قضاء عطلتهم بالخروج والتنزه في الأماكن المفتوحة، وتعد الحدائق العامة هي الخيار الأمثل للخروجات الأسرية، وتحديدًا إذا كان بها أطفال، ويهتم العديد من الأشخاص بتلك الحدائق التي تكون تذكرتها بأسعار رمزية، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار تذاكر الحدائق العامة في عيد الأضحى 2023.

أسعار تذاكر الحدائق العامة 2023

ويحرص الكثير من محبي الخروج في عيد الأضحى، على التوجه للحدائق العامة التي تتيح لهم ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر الحدائق العامة 2023، التي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة

- يصل سعر تذكرة حديقة الحيوان للمصريين إلى 5 جنيهات، وفقًا للموقع الرسمي للحديقة.

- فيما يصل سعر تذكرة حديقة الحيوان للأجانب إلى 20 جنيهًا.

ويبدأ العمل بها في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر العمل بها لاستقبال الزائرين حتى الساعة 4 مساءً.

أسعار تذاكر حديقة الأسماك

- يصل سعر تذكرة حديقة الأسماك للمصريين إلى 5 جنيهات.

- يصل سعر تذكرة حديقة الحيوان للأجانب إلى 20 جنيهًا.

أسعار تذاكر حديقة الأزهر بارك

- يصل سعر حديقة الأزهر للكبار إلى 30 جنيهًا، ويوم الجمعة يصل سعرها إلى 35 جنيهًا.

- يصل سعر تذكرة حديقة الأزهر للصغار إلى 20 جنيهًا، ويوم الجمعة تصل إلى 25 جنيهًا.